Pixel Volley ist ein 2-Spieler-Volleyballspiel im Retro-Stil, das eine Menge Charaktere, Levels und Spielanpassungen beinhaltet. Im Menü können Sie zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Das Volleyball-Symbol steht für schnelle Spiele. Das Trophäensymbol steht für ein Turnier und das Podiumssymbol für die Sternenliga. Wenn Sie die Sternenliga gewinnen, schalten Sie die Sonnenliga frei! Unten befindet sich der fantastische lokale Zwei-Spieler-Modus. Daneben. Das Spiel bietet viele Anpassungsoptionen. Es stehen bereits mehr als 50 Charaktere zur Auswahl! Und Sie können die Spielregeln anpassen. Sie können zum Beispiel mit einem Netz spielen, das sich auf und ab bewegt, mit einem Ball, der kleiner wird, oder mit einem American Football oder einem Ball mit einer Säge auf der Unterseite! Ihre Charaktere verhalten sich wie Bowlingkegel und springen in die Richtung, in die sie schauen. Überprüfen Sie daher immer, wohin Ihre Charaktere gehen. Kannst du die Turniere, Ligen und deine Freunde in Pixel Volley schlagen? Steuerung: Einzelspieler-Bewegung – Pfeil nach links / Pfeil nach rechtsZwei-Spieler-Bewegung – Pfeil nach links / Pfeil nach rechtsBewegung – Z / XÜber den Ersteller: Pixel Volley wurde von FM Studio mit Sitz in Italien erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

