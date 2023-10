8 Ball Pool With Buddies

8Ball Pool With Buddies ist ein von MarketJS entwickeltes Sportspiel. In diesem Spiel besteht Ihr Ziel darin, alle Ihnen zugewiesenen Bälle in die Löcher auf beiden Seiten des Billardtisches zu legen. Solids und Stripes werden den Spielern basierend auf dem ersten Ball, der nach der Pause eingelocht wird, zugewiesen. Dem Spieler, der den Ball eingelocht hat, wird dieser Typ zugewiesen. Steigen Sie im Level auf und verdienen Sie Pool-Münzen für Ihre Siege. Spielen Sie Billard in 1-gegen-1-Spielen gegen andere Spieler oder Freunde oder nehmen Sie an Turnieren teil, um große Gewinne zu erzielen! Vergessen Sie nicht, im Pool-Shop nach Anpassungsoptionen zu suchen! Halten Sie gedrückt und zielen Sie mit Ihrem Finger oder der linken Maustaste. Lassen Sie los, um einen Ball zu schießen.8Ball Pool With Buddies wurde von MarketJS erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, Hangman, Ludo Hero, Mathe-Trivia-Lite, Super Girl Story und Typing Fighter

Website: poki.com

