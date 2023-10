Totems of Tag ist ein Sportspiel, bei dem Sie alleine oder mit Freunden Echtzeit-Völkerball spielen. Die Regeln sind einfach: Wer einen Ball gegen jemand anderen wirft, verliert eines seiner Leben. Wenn du keine Leben mehr hast, stirbst du und bist aus dem Spiel. Der Gewinner ist also der letzte Spieler, der noch übrig ist. Sie und Ihre Gegner starten alle in einer der verschiedenen Arenen, die das Spiel zu bieten hat. Es gibt verschiedene Spielmodi und Karten, die Sie konfigurieren können, sodass sich jedes Spiel frisch und anders anfühlt. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Power-Ups, die Sie zum schnellen Denken zwingen, und einzigartige Balltypen sorgen für Abwechslung im Spiel. Auf diese Weise können Sie Strategien entwickeln und Ihren eigenen Spielstil entwickeln. Sie können beispielsweise mehrere Power-Ups überspringen, bis Sie das nützlichste gefunden haben. Totems of Tag macht viel mehr Spaß, wenn du mit Freunden spielst! Kontrolliere deine Wurfkraft, indem du die entsprechende Aktionstaste gedrückt hältst, und ordne deine Kurve durch Drehen an. Bewegen – Pfeiltasten (Spieler 1), WASD (Spieler 2), UHJK (Spieler 3). ), FCVB (Spieler 4)Shoot – Space (Spieler 1), R (Spieler 2), O (Spieler 3), Z (Spieler 4)Totems of Tag wurde von Pandaqi erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Totems of Tag kostenlos auf Poki spielen. Totems of Tag kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

