MiniBattles ist ein Multiplayer-Spiel, bei dem Sie und Ihre Freunde in bis zu 30 Minispielen gegeneinander antreten können. Bei MiniBattles wird es Ihnen nie langweilig, da jedes Spiel anders ist und ein einzigartiges Gameplay bietet. Es gibt Sport, Fliegen, Boxen, Schießen, Kampfspiele und vieles mehr! Und das Beste daran ist: Sie können alle diese Spiele mit nur einer Taste spielen. Spielen Sie MiniBattles mit Ihren Freunden und zeigen Sie ihnen, wer der Gewinner ist! Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche in den Ecken des Bildschirms oder verwenden Sie die Ihnen zugewiesene Tastaturtaste. Aktion (Spieler 1) – C-Aktion (Spieler 2) – N-Aktion (Spieler 3) - Q-Aktion (Spieler 4) - P-Aktion (Spieler 5) - Linke Pfeiltaste (Spieler 6) - Rechte Pfeiltaste MiniBattles wurde von Shared Dreams Studio erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele 12 MiniBattles und MiniMissions auf Poki an!

Website: poki.com

