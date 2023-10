Papercraft Wars ist ein Arcade-Spiel, in dem Sie Ihren Schuss kurven und abwinkeln müssen, um den Feind zu besiegen, bevor er Sie besiegt! Testen Sie Ihre Zielfähigkeiten in dieser Welt voller Pappe und Papier. Steigen Sie ein, fordern Sie Ihre Freunde zu einem 1-gegen-1-Spiel heraus oder spielen Sie alleine und sehen Sie, wie weit Sie im Endlosmodus kommen können! Diese Ziele wissen nicht, was sie getroffen hat. Klicken und halten Sie die A-Taste bzw. die linke Maustaste, um zu schießen. Für den 2-Spieler-Modus muss der rote Spieler die L-Taste drücken! Papercraft Wars wurde von AVIX Games erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: , , , , , , , und

