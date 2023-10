Tank Trouble ist ein Online-Panzerspiel, in dem Sie durch ein Labyrinth fahren und Raketen auf Ihre Feinde abfeuern. In „Tank Trouble“ treten Sie auf labyrinthartigen Schlachtfeldern gegen clevere Armeegeneräle an. Im Solo-Modus treffen Sie auf Laika, eine Kriegsmeisterin. Sie können auch einen oder zwei Freunde im Multiplayer-Krieg herausfordern. Spezielle Gegenstände scheinen Ihnen einen Vorteil gegenüber Ihren Feinden zu verschaffen, wie Raketen, Streubomben oder eine Doppelkanone. Achten Sie immer darauf, dass die Raketen nicht von den Wänden abprallen und Ihren eigenen Panzer töten. Im Solo-Modus steuern Sie Ihren Panzer mit den Pfeiltasten. Sie schießen mit Raum. Fahren Sie durch das Labyrinth, um Ihre Feinde zu finden, und schießen Sie von einem Speicherpunkt aus, bevor sie ihre Kanone auf Sie richten. Im Mehrspielermodus spielt Spieler 1 mit „WASD“-Tasten zum Fahren und „Q“ zum Schießen. Spieler 2 verwendet die Pfeiltasten und die Leertaste. Spieler 3 kann mit der Maus spielen.Tank Trouble wurde von der dänischen Firma Mads Purup entwickelt.Spielen Sie Tank Trouble kostenlos online auf Poki. Poki ist der größte Online-Spielplatz. Jeden Monat spielen über 30 Millionen Spieler online auf Poki. Möchten Sie weitere tolle Spiele entdecken? Schauen Sie sich die Poki-Homepage mit unseren neuesten Spielen an oder beginnen Sie Ihre Entdeckungsreise auf unserer Seite „Beliebte Spiele“. Wenn Sie gerne Tank Trouble spielen, werden Ihnen auch Clash Of Armor oder eines dieser anderen Panzerspiele gefallen.

