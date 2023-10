Jelly Sokoban ist ein farbenfrohes Puzzlespiel von Beedo Games. Sie müssen blaue Geleequadrate um das Puzzle herumschieben, um sie genau in die richtige Position zu bringen. Schließe jedes Level ab, um mit dem nächsten, schwierigeren Rätsel fortzufahren! Spielen Sie Jelly Sokoban auf Poki in Ihrem Browser und fordern Sie Ihr Gehirn mit fast 600 zu lösenden Rätseln heraus! Kontrollen: Pfeiltasten – Wackelpuddingquadrate verschieben Über den Ersteller:Jelly Sokoban wurde von Beedo Games erstellt. Sie sind bekannt für Spiele wie Clash Of Armour, Clash of Tanks, Jelly Sokoban und Swingers.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Jelly Sokoban verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.