Pirate Defense ist ein Tower-Defense-Spiel, bei dem es Ihr Ziel ist, verschiedene Panzertypen einzusetzen, um Ihre Basis vor Piraten zu schützen. Ziehen Sie Ihre Einheiten und legen Sie sie auf der hervorgehobenen Kachel ab, um sie auf dem Spielfeld zu platzieren. Ihre Einheiten greifen ankommende Feinde automatisch an. Führe sie durch die Horden von Feinden und platziere die Verteidigungsanlagen, um ankommende Piraten in 15 herausfordernden Levels, aufgeteilt in 3 Regionen, aufzuhalten. Vergessen Sie nicht, Ihre Verteidigung zu verbessern und zu stärken, um eine stärkere Verteidigung zu erzielen. Wenn Sie eine Einheit aufrüsten möchten, tippen Sie darauf und verwenden Sie die Upgrade-Schaltfläche im Popup-Menü. Ziehen Sie Ihre Einheiten per Drag-and-Drop auf die hervorgehobene Kachel, um sie zu platzieren. Ihre Einheiten greifen ankommende Feinde automatisch an. Wenn Sie eine Einheit aufrüsten möchten, tippen Sie darauf und verwenden Sie die Upgrade-Schaltfläche im Popup-Menü.Pirate Defense wurde von Beedo Games entwickelt, einem Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in Pakistan. Spielen Sie ihre anderen actiongeladenen Strategiespiele auf Poki: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers und Tanko.io

Website: poki.com

