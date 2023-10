Z-Raid ist ein Mehrspieler-Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr Ziel darin besteht, verschiedene Arten von Spezialwaffen einzusetzen, um Ihre Basis vor Horden von Zombies zu schützen. In der Zombinium-Fabrik wurden schon lange geheime Experimente durchgeführt, aber in letzter Zeit ist etwas schiefgegangen ... Die Explosion hat überall eine verdächtige violette Substanz verbreitet, eine Substanz, die Menschen in Zombies verwandelt! Spielen Sie als normaler Mensch und versuchen Sie zu überleben: Montieren Sie Geschütztürme, erhöhen Sie das Level, verbessern Sie Ihren Helden, treten Sie in der Arena an, gewinnen Sie Turniere und überleben Sie alle Raids gegen echte Spieler! Machen Sie weiter und teilen Sie Z-Raid mit Ihren Freunden und erleben Sie gemeinsam dieses aufregende Zombie-Abenteuer! Klicken Sie auf eine Einheit, die Sie sich leisten können, und klicken Sie erneut auf einen leeren hervorgehobenen Platz, um sie zu platzieren. Ihre Einheiten greifen ankommende Feinde automatisch an. Nutzen Sie spezielle Geschütztürme wie Eiskanonen, die Ihre Gegner verlangsamen. Jeder Gegenstand, den Sie kaufen, kann verbessert werden, was Ihre Gewinnchancen erhöht. Geschützturm platzieren – Tippen oder klicken Sie auf eine Einheit und dann erneut auf einen hervorgehobenen verfügbaren Platz. Vergrößern/Verkleinern – Streichen mit zwei Fingern oder Mausrad. Z-Raid wurde von ANV Games erstellt , ein Spieleentwicklungsunternehmen mit Sitz in der Ukraine. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Gelegenheitsspiele auf Poki: Ocean und Laborer 2

