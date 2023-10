Base Defense 2 ist ein Tower-Defense-Spiel, bei dem Ihr Ziel darin besteht, verschiedene Waffentypen einzusetzen, um Ihre Basis vor Horden von Feinden zu schützen. Beginnen Sie damit, Ihre Einheiten per Drag-and-Drop auf das Spielfeld zu ziehen. Ihre Einheiten greifen ankommende Feinde automatisch an. Sie müssen lediglich die Reihenfolge und Platzierung der Einheiten steuern. Sie plündern die Feinde, die Sie besiegen, sodass Sie Ihre Einnahmen für die Verbesserung Ihrer Einheiten oder die Anschaffung neuer Einheiten wie Kanoniere, Wachposten, Geschütztürme und mehr ausgeben können. Vergessen Sie nicht, Ihre Verteidigung zu verbessern und zu stärken, um eine stärkere Verteidigung zu erzielen! Wie viele Feindphasen kann Ihre Basis überleben? Ziehen Sie Ihre Einheiten per Drag-and-Drop auf die hervorgehobene Kachel, um sie zu platzieren. Ihre Einheiten greifen ankommende Feinde automatisch an. Wenn Sie eine Einheit aufrüsten möchten, tippen Sie darauf und verwenden Sie die Upgrade-Schaltfläche im Popup-Menü. Base Defense 2 wurde von Beedo Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen actiongeladenen Strategiespiele auf Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers und Tanko. ioSie können Base Defense 2 kostenlos auf Poki spielen. Base Defense 2 kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Base Defense 2 verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.