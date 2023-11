Mutazone ist ein Action-Abenteuerspiel, in dem Sie die Wellen von Zombies, Mutanten und anderen Kreaturen überleben müssen, die auf Sie zukommen. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren eigenen Überlebenden, den Sie mit verschiedenen Kleidungsstücken, Frisuren, Haustieren und Waffen individuell gestalten können. Deine Waffen feuern automatisch, es liegt also an dir, durch die Gegend zu laufen und so viele Monster wie möglich anzugreifen, während du gleichzeitig versuchst, ihrer Gewalt zu entkommen. Sie erhalten grünen Schleim und steigen im Level auf, während Sie Ihre unzähligen Feinde niedermähen, ähnlich wie bei anderen Rogue-Lite- und Rollenspielen. Sobald Sie genug Glibber gesammelt haben, schalten Sie eine zufällige Kraft frei, die Ihre Spielweise verändert. Wählen Sie, welches Power-Up Sie erhalten, da es Konsequenzen haben wird. Planen Sie die Entwicklung Ihres Helden strategisch und stellen Sie sicher, dass Sie nur die besten Kräfte auswählen, die Ihnen durch die Nacht helfen. Es gibt Kräfte wie Heilung, erhöhte Angriffskraft, vergrößerten Trefferradius und sogar aufregende Waffen wie Zielsuchraketen und Laser! Stellen Sie sicher, dass Sie die Truhen einsammeln, um überraschende Auszeichnungen freizuschalten! Kannst du gegen die untoten Horden in Mutazone überleben?

Website: poki.com

