Lands of Blight ist ein Action-Abenteuerspiel, in dem Sie die Kontrolle über einen Charakter übernehmen, der alle paar Sekunden automatisch angreift, und Sie müssen die ständigen Monsterwellen überleben. Gehen Sie einfach durch die Gegend und greifen Sie so viele Monster wie möglich an, während Sie versuchen, ihrer Umklammerung zu entkommen. Ähnlich wie bei anderen Rogue-Lite- und Rollenspielen sammelst du Erfahrung und steigst auf, indem du deine zahllosen Feinde niedermähst. Und jedes Mal, wenn du ein Level aufsteigst, schaltest du eine zufällige Kraft frei, die deine Spielweise verändert. Wählen Sie, welches Power-Up Sie erhalten, da es Konsequenzen haben wird. Planen Sie die Entwicklung Ihres Helden strategisch und stellen Sie sicher, dass Sie nur die besten Kräfte auswählen, die Ihnen durch die Nacht helfen. Es gibt Kräfte wie Heilung, erhöhte Angriffskraft, vergrößerten Trefferradius und sogar aufregende Zaubersprüche wie Feuerball und Blitzschlag. Stellen Sie sicher, dass Sie die Truhen treffen, um überraschende Auszeichnungen freizuschalten! Kannst du in Lands of Blight bis zum Morgengrauen überleben? Bewegen – WASD oder PfeiltastenESC – Pause oder Pause aufhebenLeertaste – Auswahl akzeptierenLands of Blight wurde von 7Spot Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen Puzzlespiele auf Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 und Truck Loader 5Sie können Lands of Blight kostenlos auf Poki spielen. Lands of Blight kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

