Gefrorene Desserts greifen die Menschen an! Papa Louie 3: When Sundaes Attack beginnt mit der Eröffnung von Seaside Freezeria. Durch ein seltsames Missgeschick sind Eisbecher böse geworden und wollen alle umbringen. Papas beste Restaurantmitarbeiter sind festgefahren, und jetzt müssen Sie helfen! Genau wie in Papa Louie 1 und 2 sind Sie mit professionellen Kochutensilien ausgestattet. Schwingen Sie Ihre Waffen und springen Sie vorsichtig, um den gefrorenen Feinden einen Riegel vorzuschieben. Sammle Münzen und Gesundheitsboni, um jedes Level zu überleben!

Website: poki.com

