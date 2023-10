Papa's Scooperia ist ein Restaurant-Management-Spiel von Flipline Studios. Servieren Sie in Papa’s Scooperia köstliche Eisbecher für hungrige Kunden. Dieses Spiel im Arcade-Stil ist das 14. Spiel der Papa’s Restaurants-Reihe und beginnt mit der Anpassung Ihres Charakters. Du hast beim Sightseeing in einer riesigen Stadt all deine Mühe verloren, aber Papa Louie kommt zu Hilfe, indem er dir einen Job in seiner neuen Eisdiele anbietet. Backen Sie leckere Kekse für die Eisbecher, löffeln Sie Eis in den Geschmacksrichtungen, die jeder Kunde liebt, und streuen Sie Toppings über eine gehäufte Portion Fudge oder Schlagsahne. Verwalten Sie Ihre Zeit, um Tipps zu sammeln, um Ihre Kunden glücklich zu machen. Achten Sie auf wählerische Kunden. Zutaten auswählen, ziehen und verschieben – linke Maustaste. Papas Scooperia wurde von Flipline Studios erstellt. Spielen Sie auch andere Spiele von Papa's Games auf Poki: Papa's Burgeria, Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia, papa-s-freezeria, Papa's Sushiria

Website: poki.com

