Papa's Burgeria ist ein Kochspiel von Flipline Studios. Schnappen Sie sich Ihren Pfannenwender und machen Sie sich bereit für ein Burger-Flipping-Abenteuer! Nehmen Sie Bestellungen entgegen, grillen Sie Pastetchen, belegen Sie sie und servieren Sie die Burger all Ihren verrückten Kunden. Kontrollieren Sie jeden Schritt des Burger-Zubereitungsprozesses und jonglieren Sie zwischen den einzelnen Bereichen des Restaurants. Halten Sie Ausschau nach Kunden, die in der Lobby warten, ziehen Sie Burger-Patties auf den Grill und wenden Sie sie um, um sie genau richtig zuzubereiten, und geben Sie Toppings und Saucen auf die Sandwiches, bevor Sie sie Ihren Kunden servieren! Nutzen Sie Ihr hart verdientes Trinkgeld, um Restaurant-Upgrades und Hüte zum Tragen zu kaufen, und Sie können Ihre Lobby auch mit Möbeln und Postern aus dem Möbelladen dekorieren. Können Sie Ihre Burgeria in die berühmteste Fast-Food-Kette der Welt verwandeln? Zutaten auswählen, ziehen und verschieben – linke Maustaste. Papa's Burgeria wurde von Flipline Studios erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie auch andere Papa's Games-Spiele auf Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Taco Mia und Papa's Freezeria

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Papa's Burgeria verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.