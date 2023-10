Papa's Bakeria ist ein Restaurant-Management-Spiel, in dem Sie eine Bäckerei leiten. Ihre Aufgabe ist es, köstliche Kuchen zuzubereiten und zu servieren, um Ihre treuen Kunden zufrieden zu stellen. Vergessen Sie nicht, alle Erfolge abzuschließen und alle VIP-Kunden zu bedienen, um den Erfolg Ihrer Bäckerei zu maximieren! Teilen Sie Papa's Bakeria unbedingt mit Ihren Freunden und zeigen Sie ihnen, dass Sie die beste Bäckerei der Stadt entwerfen und leiten können! Können Sie alle speziellen Rezepte in Papa's Bakeria freischalten? Zutaten auswählen, ziehen und verschieben – Linke Maustaste. Papa's Bakeria wurde von Flipline Studios erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie ihre anderen Papa's-Spiele auf Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack und Papa's Taco Mia Sie können Papa's Bakeria kostenlos auf Poki spielen. Papa's Cheeseria ist derzeit nur auf dem Desktop spielbar.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Papa's Bakeria verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.