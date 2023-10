Papa's Cheeseria ist ein Restaurant-Managementspiel, in dem Sie einen geschäftigen Sandwichladen leiten. Ihre Aufgabe ist es, köstliche Sandwiches zuzubereiten und zu servieren, um Ihre treuen Kunden zufrieden zu stellen. Ihre eingehenden Kunden werden Ihnen ihre Bestellung aufgeben, also gehen Sie zu Ihrer zuverlässigen Baustation und beginnen Sie mit der Bestellung: Wählen Sie aus einer Reihe von Broten, Belägen und jeder Menge Käse die Präferenz des Kunden aus! Sie müssen den gegrillten Käse an der Grillstation perfekt zubereiten. Je nach Kundenwunsch können Sie mit der Frittierstation nebenbei noch ein paar Pommes frites zubereiten. Danach geht es nur noch darum, den letzten Schliff zu geben und schon kann es losgehen! Vergessen Sie nicht, alle Erfolge abzuschließen und alle VIP-Kunden zu bedienen, um den Erfolg Ihres Sandwichladens zu maximieren! Teilen Sie Papa's Cheeseria unbedingt mit Ihren Freunden und zeigen Sie ihnen, dass Sie den besten Sandwichladen der Stadt entwerfen und leiten können! Können Sie alle speziellen Rezepte in Papa's Cheeseria freischalten? Zutaten auswählen, ziehen und verschieben - Linke Maustaste. Papa's Cheeseria wurde von Flipline Studios erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie ihre anderen Papa's-Spiele auf Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack und Papa's Taco Mia Sie können Papa's Cheeseria kostenlos auf Poki spielen. Papa's Cheeseria ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

Website: poki.com

