Papa Louie: When Pizzas Attack ist ein Plattformspiel, in dem Sie sich auf ein Abenteuer begeben, um Papa Louies Kunden vor dem berüchtigten Zwiebelring zu retten. Ihre Kunden wurden in klebrige Pizzamonster verwandelt und sie brauchen Sie und Ihre Küchenausrüstung, um sie zu retten. Schnappen Sie sich Ihre treuen Paddel- und Pfefferbomben und schaffen Sie einen von 12 Leveln voller Pizzamonster! Schauen Sie bei Big Pauly vorbei, um sich gegen Münzen mit Pfefferbomben einzudecken. Spüren Sie die Pizza-Panik? Papa Louie: When Pizzas Attack wurde 2006 von Flipline Studios, einem amerikanischen Spieleentwicklungsteam, entwickelt. Später wurde es von AwayFL auf HTML5 portiert. Schauen Sie sich ihre anderen legendären Spiele auf Poki an: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria und Papa's Taco Mia. Es gibt vier Hauptwelten, die jeweils aus drei Bühnen bestehen. Es gibt insgesamt 12 Level im Spiel: Mehrkornfelder, Pasta-Dschungel, Tomatensaucenstadt und Minenfeld. Sergeant Crushida Pepper oder Sarge, der Hauptgegner und auch der Meister aller Feinde im Spiel. Du kann Papa Louie: When Pizzas Attack kostenlos auf Poki spielen. Papa Louie: When Pizzas Attack ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

