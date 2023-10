Papa's Taco Mia ist ein Kochspiel von Flipline Studios. Bauen Sie die größte und verrückteste Taqueria, die je gesehen wurde! Nachdem Sie einen Taco-Esswettbewerb gewonnen haben, erhalten Sie die Schlüssel zu Papa's Taco Mia! Viel Glück, denn alle Ihre Lieblingskunden sind zurück und haben Freunde mitgebracht. Schalte alle möglichen Zutaten frei und verbessere deinen Shop für Stil und Geschwindigkeit. Versuchen Sie, diese wählerischen Closer zufrieden zu stellen, und verblüffen Sie Jojo, den Essenskritiker, mit Ihren wilden Fähigkeiten in der Taco-Zubereitung! Nehmen Sie Bestellungen entgegen, bereiten Sie die Muscheln vor, fügen Sie Toppings hinzu und servieren Sie! Nutzen Sie Ihr hart verdientes Trinkgeld, um Restaurant-Upgrades und Hüte zum Tragen zu kaufen, und Sie können Ihre Lobby auch mit Möbeln und Postern aus dem Möbelladen dekorieren. Können Sie Ihre Taqueria in die berühmteste Fast-Food-Kette der Welt verwandeln? Zutaten auswählen, ziehen und verschieben – linke Maustaste. Papas Taco Mia wurde von Flipline Studios erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie auch andere Papa's Games-Spiele auf Poki: Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria und Papa's Freezeria

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Papa's Taco Mia verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.