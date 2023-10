Papa's Hotdoggeria ist ein Restaurant-Managementspiel, in dem Sie einen Hotdog-Laden in einem Baseballstadion leiten. Sie befinden sich im Food Court und bedienen die Kunden zwischen den Innings. Servieren Sie den Kunden ihre Lieblingsgerichte an mehreren Stationen, indem Sie ihre Bestellung genau richtig treffen. Versuchen Sie, alle Kunden fehlerfrei zu bedienen, damit Sie möglichst viele Trinkgelder erhalten. Anschließend können Sie Ihr hart verdientes Geld für die Verbesserung des Ladens, der Stationen und der Dekoration ausgeben! Es gibt viele Zutaten und Beläge, an die man sich gewöhnen muss. Schauen Sie sich also unbedingt alle Stationen genau an, bevor Sie sich in die Hauptverkehrszeit stürzen. Es gibt auch viele Zutaten zum Freischalten! Stellen Sie sicher, dass Sie alle Erfolge abschließen und alle VIP-Kunden bedienen, um den Erfolg Ihrer Hotdoggeria zu maximieren! Teilen Sie Papa's Hotdoggeria unbedingt mit Ihren Freunden und zeigen Sie ihnen, dass Sie den besten Hotdog-Laden der Stadt entwerfen und verwalten können! Zutaten auswählen, ziehen und verschieben – linke Maustaste. Papa's Hotdoggeria wurde von Flipline Studios erstellt und später in HTML5 von emuliert AuswärtsFL. Spielen Sie ihre anderen Papa's-Spiele auf Poki: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack und Papa's Taco Mia Sie können Papa's Hotdoggeria kostenlos auf Poki spielen. Papa's Hotdoggeria ist derzeit nur auf Ihrem Computer spielbar.

