Sammeln Sie Ihre Truppen und begeben Sie sich in War Master auf das Schlachtfeld! In diesem Strategie-Actionspiel übernehmen Sie das Kommando über eine Armeebasis, die angegriffen wird. Es liegt an Ihnen, Kasernen zu bauen, Ihre Truppen auszubilden und sie in den Kampf zu führen. Nachdem Sie Ihre Feinde besiegt haben, lassen sie goldene Medaillen fallen. Diese können Sie nutzen, um im Rang aufzusteigen. Mit steigendem Rang schaltest du weitere Waffen wie Panzer, Kampfhubschrauber und sogar Atombomben frei, die du gegen deine Feinde einsetzen kannst. Sind Sie der strategische Vordenker, der jede Schlacht gewinnen wird?

Website: poki.com

