Conq.io ist ein Multiplayer-Spiel, in dem Sie die Welt erobern müssen! Sie beginnen auf einer Karte voller kleiner Königreiche und Dörfer. Sie müssen Ihre Dörfer und Truppen verwalten und befehligen, um die Städte anderer Spieler zu übernehmen. Erobere die gesamte Karte und du gewinnst! Behalten Sie jedoch Ihre Lebensmittelversorgung im Auge! Wie Napoleon sagte: „Eine Armee marschiert auf dem Magen“, also bedeutet keine Nahrung, dass Ihre Truppen nicht kämpfen können. Wenn du Quadrate auf der Karte übernimmst und sie mit deinen Städten verbindest, stellst du sicher, dass weiterhin Nahrung ankommt. Versuche also, die Verbindung deines Königreichs aufrechtzuerhalten. Sind Sie strategisch genug, um in Conq.io zu gewinnen?

Website: poki.com

