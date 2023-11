ZomboTag ist ein Arena-Kampfspiel, bei dem Sie mit Hilfe Ihrer immer größer werdenden Armee alle Menschen in jedem Level infizieren müssen! Verfolge und besiege einfach Feinde in den verschiedenen Arenen, um ein höheres Level zu erreichen und Upgrades zu sammeln, die dich und deine Armee stärker machen! Ihre beiden Hauptverbündeten sind Springer und Mobs: Springer springen auf die Feinde zu, bevor sie zu Ihnen zurückkehren (denken Sie an Zombie-Bumerangs), und die Mobs sitzen einfach an Ihrer Seite und greifen denjenigen an, der Ihnen am nächsten ist! Besiege Bosse, vergrößere deine Armee, werde stärker und finde heraus, wie lange du es in der Arena aushalten kannst!

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit ZomboTag verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.