Pirates Merger ist ein Zusammenführungskampfsimulator, bei dem Sie zwischen verschiedenen Charakteren wählen müssen, um sich zusammenzuschließen und Ihre Armee aufzubauen, um den Feind zu belagern. Wählen Sie zwischen Ihren klassischen Piraten und Ihren fliegenden Freunden, um sich zusammenzuschließen und eine unbesiegbare Armee aufzubauen. Kommandiere deine Armee und besiege deine Feinde durch strategische Positionierung und rohe Gewalt! Klicken Sie mit der Maus auf Verbündete und ziehen Sie sie übereinander, um sie zusammenzuführen. Auf Mobilgeräten müssen Sie nur wischen!Pirates Merger wurde von Beedo Games entwickelt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars und Tanko.io!

