Dark Boy ist ein 2D-Abenteuer-Plattformspiel, das von Beedo Games entwickelt wurde. Hilf Dark Boy dabei, sich durch atemberaubend gestaltete Graustufen-Level zu kämpfen, und nutze deine Fähigkeiten zur Zeitkontrolle, um dabei zu helfen, dunkle Monster auf dem Weg zu töten. Mit den Münzen, die Sie in jedem Level sammeln, können Sie neue und mächtige Charaktere wie Yellow Boy, Green Boy und Purple Boy kaufen. Bist du bereit, eine Welt voller Dunkelheit zu erkunden und deinen Weg mit Mut zu erhellen? Spielanleitung: Bewegen – A/D / Links-/Rechts-Pfeiltasten. Springen – W oder Aufwärtspfeiltaste. Zeit verlangsamen – E oder L. Angriff – Leertaste. Charakterwechsel – F oder KÜber den Ersteller:Dark Boy wurde von Beedo Games erstellt. Spielen Sie ihre anderen süchtig machenden Spiele auf Poki: Base Defense, Mafia Wars, Clash of Tanks, Clash Of Armour, Tanko.io, Jelly Sokoban und Swingers.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Dark Boy verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.