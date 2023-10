1v1Battle ist ein strategisches Action-„Bauen und Schießen“-Spiel, bei dem Sie gegen andere Spieler in der Arena antreten. Werden Sie der Champion im 1v1-Kampf, einem einzigartigen Third-Person-Shooter- und PVP-Simulatorspiel im Battle-Royale-Stil, das Ihnen hilft, Ihre Kampffähigkeiten zu trainieren, in 1v1-Modi gegen echte Spieler zu kämpfen und ein Meister in Build-Kampf-Mehrspieler-Kampfspielen zu werden.

Website: 1v1battle.com

