Stupid Zombies 2 ist ein Puzzlespiel, in dem Sie gegen Horden von Zombies kämpfen, indem Sie sie mit möglichst wenigen Kugeln abschießen. Deine Kugeln durchdringen die Zombies und treffen jeden einzelnen von ihnen auf dem Weg. Da Ihre Kugeln auch zurückprallen, empfehlen wir Ihnen, bei Ihren Schüssen über den Tellerrand zu schauen und kreativ zu sein. Arbeiten Sie an Ihren Winkeln, um die höchste Anzahl an Zombietötungen zu erzielen. Bist du bereit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen ... oder zwei Zombies mit einer Waffe ... oder so etwas in der Art ...? (Maus) Zielen Sie mit dem Cursor und klicken Sie, um zu schießen. (Mobil) Zielen Sie, indem Sie Ihren Finger gedrückt halten und loslassen, um Stupid Zombies 2 zu schießen wird von MarketJS erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story und Typing FighterSie können Stupid Zombies 2 kostenlos auf Poki spielen.Stupid Zombies 2 ist spielbar auf Ihren Computer und mobile Geräte wie Telefone und Tablets.

