Castle Fight With Buddies

Castle Fight With Friends ist ein Multiplayer-Spiel, in dem Sie gegen einen Online-Gegner kämpfen und dabei gegenseitig auf die Burgen und die Armee schießen. Vor Ihrer Burg befindet sich eine Kanone, die ständig zwischen dem äußersten linken und dem äußersten rechten Punkt des Bildschirms oszilliert. Ihre Aufgabe ist es, die Kanone zum richtigen Zeitpunkt abzufeuern, damit sie ankommende Horden von Feinden trifft. Soldaten beginnen automatisch, die gegnerische Burg anzugreifen, sobald sie die Burg überqueren. Geben Sie also Ihr Bestes, um sie aufzuhalten, bevor sie die Burg überqueren können. Spielen Sie online gegen echte Feinde oder erstellen Sie Ihren eigenen privaten Raum und laden Sie Ihre Freunde ein! Benutzen Sie die Leertaste oder den linken Mausklick, um eine Kanonenkugel abzuschießen. Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, tippen Sie stattdessen mit dem Finger auf den Bildschirm.Castle Fight With Friends wurde von MarketJS erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story und Typing FighterSie können Castle Fight With Friends kostenlos auf Poki.Castle spielen Fight With Friends ist auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets spielbar.

