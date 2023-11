Castle Blocks ist ein Idle-Spiel, in dem Sie das Schloss Ihrer Träume in vielen verschiedenen mittelalterlichen und Fantasy-Umgebungen erschaffen können. Sie müssen lediglich einen leeren Rahmen erstellen und mit der Verwirklichung Ihrer Träume auf der Leinwand beginnen. Ziehen Sie einfach Blöcke per Drag-and-Drop auf das Raster und positionieren Sie die Objekte neu, bis Sie das Bild eines prächtigen Gebäudes haben, das es wert ist, für viele Imperien und Dynastien beheimatet zu sein. Sie können Bausteine ​​hinzufügen, die von verschiedenen Kulturen und Zivilisationen inspiriert sind, sodass Sie thematische Projekte erstellen oder sogar Kulturen miteinander verschmelzen können! Erkunden Sie unbedingt die verschiedenen Hintergrundszenarien, die Sie anwenden können. Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, können Sie Ihr Schloss als Bild speichern. Vergessen Sie nicht, Castle Block mit Ihren Freunden zu teilen und sich gegenseitig die von Ihnen erstellten Burgen zu zeigen. Bauen – Ziehen Sie Blöcke per Drag-and-Drop auf das Raster und positionieren Sie Objekte neu. Castle Blocks wird von MarketJS erstellt. Spielen Sie ihre anderen Gelegenheitsspiele auf Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story und Typing FighterSie können Castle Blocks kostenlos auf Poki spielen. Castle Blocks kann auf Ihrem Computer und Mobilgerät gespielt werden Geräte wie Telefone und Tablets.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Castle Blocks verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.