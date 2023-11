Monster Merge ist eine lockere Zusammenführung, bei der du Kreaturen zusammenführst und neuere und stärkere Monster freischaltest, die noch gruseliger sind. Das Spiel hat einen wirklich schönen Kunststil, der an der Schnittstelle zwischen gruselig und niedlich liegt. Ziehen Sie einfach identische Monster per Drag & Drop, um sie zu verschmelzen und ein stärkeres Monster zu erschaffen. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Monsterart entdecken, schalten Sie einen neuen Teil des mysteriösen Schlosses frei. Sobald Sie das gesamte Schloss erkundet haben, entdecken Sie eine neue Welt voller Feen und eine ganz andere Welt mit einer anderen und farbenfroheren Atmosphäre! Das Spiel birgt weitere Geheimnisse und Welten, die Sie erkunden können. Sie müssen nicht auf Halloween warten, um ein bisschen gruselig zu werden. Kannst du in diesem süchtig machenden Verschmelzungsspiel jedes Schloss und jede Welt freischalten? Kreaturen auswählen und bewegen – Klicken und ziehen Sie die linke Maustaste oder Ihren Finger. Monster Merge wurde von Jeff Ramos erstellt. Spielen Sie ihr anderes futuristisches Merge-Spiel auf Poki: Galactic Empire. Sie können Monster Merge kostenlos auf Poki spielen. Monster Merge kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

