Meow Merge ist ein Idle-Merge-Spiel, bei dem Sie Katzen zusammenführen und Ihr eigenes Miau-Haus bauen. Deine Katzen sitzen herum und verschaffen dir ein passives Einkommen. Nutzen Sie dieses Glück also, indem Sie Ihr eigenes Katzenimperium gründen! Füge zwei identische Katzen zusammen, um sie zu verbessern. Sie können dies tun, indem Sie eine Katze ziehen und auf der anderen Seite ablegen. Machen Sie so weiter, um den Geldbetrag, den Sie verdienen, zu maximieren. Schalte neue Katzen frei, verdiene Erfolge, entdecke Überraschungen und mehr. Mit Meow Merge können Ihre Katzen sogar Geld verdienen, während Sie offline sind! Vergessen Sie nicht, Meow Merge mit Ihren Freunden zu teilen! Drücken Sie zum richtigen Zeitpunkt die Aktionstaste, um Punkte zu sammeln. Meow Merge wurde von Slab Games, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Indonesien, entwickelt. Spielen Sie ihr anderes fesselnd süßes Puzzlespiel auf Poki: Wo ist meine Katze? Meow Merge ist sowohl auf Ihrem Desktop als auch auf Ihrem Mobiltelefon kostenlos auf Poki spielbar.

