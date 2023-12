Cats Drop (früher SSRB Ball genannt) ist ein verschmelzendes Puzzlespiel voller supersüßer Katzen! Ihre Mission ist einfach: Erschaffen Sie die größte Katze aller Zeiten! Diese liebenswerten Katzen in verschiedenen Farben und Größen fallen unerwartet in den Messbecher, Sie müssen sie also sorgfältig in die richtige Position bringen. Wenn Sie identische Katzen zusammenbringen, verschmelzen sie zu noch größeren Katzen. Je mehr Sie zusammenführen, desto höher steigt Ihre Punktzahl. Können Sie die größte Katze erwischen, bevor der Messbecher zu voll ist?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Cats Drop verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.