Grow Up the Cats ist ein Idle-Clicker-Spiel, in dem Sie mit Hilfe Ihres vertrauenswürdigen Roboter-Katzenbegleiters Kätzchen züchten. Sie besitzen ein fruchtbares Land, auf dem Katzen wachsen können, und ein Roboter kann die meiste schwere Arbeit erledigen. Tippen Sie, um eine Katze zu pflanzen, zu gießen und zu ernten. Schauen Sie im unteren Bereich nach, wo Sie Dünger kaufen können, um Ihre Einnahmen zu steigern, und Ihren Robocat so verbessern können, dass er automatisch für Sie tippt. Machen Sie so weiter, um wunderschöne neue Länder freizuschalten und neue Katzenrassen zu entdecken, die Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können! Tippen Sie, um eine Katze zu pflanzen, zu gießen und zu ernten. Kaufen Sie Dünger, um den Gewinn zu steigern. Verbessere deinen Robocat, damit er automatisch für dich tippen kann. Grow Up the Cats wurde von Ulpo Media erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki!

Website: poki.com

