In Catpad spielst du als Katze! Und als Katze können Sie ganz normale Katzensachen machen; Sie können einen Turm aus Kisten bauen, Memory spielen und manchmal sogar ein Auto mit hoher Geschwindigkeit fahren. Während Sie spielen, tauchen glänzende Power-Up-Bälle auf. Wenn Sie genug dieser Bälle treffen, wird Ihre Katze in den Fiebermodus versetzt! In diesem Modus wird Ihre Katze ein bisschen verrückt und fängt an, jede Menge Punkte zu sammeln. Dies kann Ihnen helfen, neue Highscores aufzustellen und neue Erfolge zu erzielen. Wenn Sie gute Punkte erzielen, schalten Sie neue Gegenstände frei, mit denen Sie das Zuhause Ihrer Katze dekorieren können! Es gibt mehr als 6 Spiele, die Sie meistern müssen. Können Sie und Ihre Katze das perfekte Duo werden?

Website: poki.com

