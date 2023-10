Crazy Party ist ein Stadtverwaltungsspiel mit einer Sammlung von Multiplayer-Minispielen. Sie beginnen damit, ein kleines Dorf zu verwalten, in dem einige Cutie-Bewohner leben. Nehmen Sie Minispiel-Herausforderungen Ihrer Nachbarn an oder fordern Sie sie selbst heraus. Es gibt eine Vielzahl von Minispielen wie Sumo, Bite the Butt, Ice Racing, Tug of War, Rocket Battle, Fishing, Jump the Rope, FoFrogger und mehr! Sie können sie alleine oder mit Ihren Freunden spielen. Sie können das Geld, das Sie durch Minispiele verdient haben, für wunderschöne Anpassungsgegenstände und Skins ausgeben. In der Stadtansicht können Sie auch Ihre Ressourcen verwalten, um Ihr Traumdorf zu entwickeln. Schließe Missionen ab, drehe das Belohnungsrad, schalte Erfolge frei, rekrutiere neue Cuties und sei der beste Bürgermeister, den diese Stadt je gesehen hat! Wähle mit der Maus ein Minispiel aus und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Crazy Party wurde von Cute Army erstellt. Spielen Sie ihr anderes heimliches Plattformspiel auf Poki: A Cat Story. Sie benötigen eine Internetverbindung, um Crazy Party auf Poki zu spielen. Sie können Crazy Party in Ihrem Browser spielen, ohne es zu installieren oder kostenlos auf Poki herunterzuladen. Ja, Crazy Party ist absolut sicher zu spielen.

