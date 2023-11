Hospital Stories: Doctor Rugby ist ein lustiges Simulationsspiel, in dem Sie in dieser Reihe von Minispielen zum Chirurgen und Arzt werden und sich mit unglaublich absurden medizinischen Situationen einer Rugby-Mannschaft auseinandersetzen müssen. Wunden flicken, Gegenstände entfernen, Pickel platzen lassen, Narben mit Würstchen schlagen (?) und mehr. Schaffst du es, alle Level zu beenden? Interagiere mit der Maus oder dem Finger mit dem Patienten oder verwende eines der medizinischen Hilfsmittel. Hospital Stories: Doctor Rugby wurde von WeDoYouPlay erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Hospital Stories: Doctor Soccer, Nonogram, Words Emoji und Sugar Eyes. Sie können Hospital Stories: Doctor Rugby in Ihrem Browser oder auf dem Handy spielen, ohne etwas kostenlos auf Poki zu installieren oder herunterzuladen.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Hospital Stories: Doctor Rugby verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.