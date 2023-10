GoBattle ist ein Arcade-Partyspiel von YouDevice. Messen Sie sich mit Ihren Freunden in lokaler Zusammenarbeit! Es gibt unzählige verrückte Minispiele, in denen Sie alle Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können: Timing, Strategie, Geschwindigkeit und vieles mehr! Genießen Sie diese verrückte, actiongeladene Minispielserie in vollen Zügen! Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für jedes Minispiel. GoBattle wurde von YouDevice erstellt. Sie können GoBattle in Ihrem Browser oder auf dem Handy spielen, ohne etwas auf Poki zu installieren oder kostenlos herunterzuladen.

