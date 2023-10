Crazy Platez ist ein verrücktes Fahrspiel von Esthetician Labs, in dem Sie dafür verantwortlich sind, Lebensmittel an die hungrigen Häuser und Geschäfte von Rochester zu liefern! Aber Crazy Platez ist alles andere als ein typisches Fahrspiel. Mit verrückten Fahrmechaniken und einem Retro-Arcade-Design wird Crazy Platez Ihre Lenkfähigkeiten und mehr auf die Probe stellen. Befolgen Sie die Fahreranweisungen jedes Levels, um zum nächsten Level zu gelangen. Spielen Sie Crazy Platez noch heute kostenlos auf Poki in Ihrem Browser auf dem Desktop. Kontrollen: Pfeiltasten links/rechts – Nach links/rechts steuern Über den Ersteller: Crazy Platez wird von Esthetician Labs mit Sitz in Rochester, NY, entwickelt. Sie sind auch die Schöpfer von Udder.

Website: poki.com

