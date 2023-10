Ja, Hase! ist ein entzückendes Arcade-Spiel von RGBDev, in dem Sie als abenteuerlustiger Hase in einer magischen Retro-Pixelwelt spielen. Laufen, springen und klettern Sie durch jedes 8-Bit-Level, um Karotten, Sterne und Schlüssel zu sammeln. Schalte weitere Welten voller einzigartiger Charaktere und Feinde frei. Mit der einfachen One-Touch-Steuerung können Sie Yeah Bunny spielen! auf Poki und beweise, dass du der ultimative Hopper-Held bist! Kontrollen: Leertaste/Mausklick – Springen Über den Ersteller: Ja, Hase! wird von Adrian Zarzycki mit Sitz in Polen erstellt.

Website: poki.com

