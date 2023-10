Bunny Goes Boom ist ein Spiel, bei dem Sie einen Hasen durch eine nach oben gerichtete Plattform steuern und Hindernissen ausweichen. Tippen Sie auf die Seiten Ihres Bildschirms, um die Bewegungen des Hasen zu steuern, Feinden mit Ballons auszuweichen und versuchen Sie, so weit wie möglich nach oben zu kommen! Bewegen – Pfeiltasten oder linke/rechte Seite des Touchscreens. Bunny Goes Boom wurde von SnoutUp Games mit Sitz in Litauen entwickelt. Sie kennen SnoutUp Games vielleicht vom Schweine-Shooter Cave Blast, dem Prügelspiel Bacon May Die, dem Schwertkampf-Schweinekämpfer Pork Chopper und dem Ninja-Sprungspiel Ninja Shurican sowie Iron Snout. Spielen Sie mit ihnen allen Poki!

Website: poki.com

