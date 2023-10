Starten Sie Ihre Motoren und machen Sie sich bereit für Go-Kart-Go! Ultra! Wählen Sie Ihren Fahrer mit Bedacht aus und rasen Sie durch Old Station, Central Park, Watermill Mine und mehr. Spielen Sie Go Kart Go! Ultra! Auf Poki und sammle Sterne, um neue Charaktere freizuschalten. Probieren Sie den Zwei-Spieler-Rennmodus aus und treten Sie gegen Ihre Freunde an. Gewinnen Sie eine Runde Go Kart Go! Ultra online und verdiene dir das ultimative Angeberrecht! Kontrollen: Spieler 1 Pfeiltasten – Lenken Leerzeichen – Gegenstand verwenden Shift – Springen und treiben Z – Schau zurück Esc/P – Pause M – Ton stumm schalten Spieler 2 WASD-Tasten – Lenken F – Gegenstand verwenden Tab – Springen und treiben E – Schauen Sie zurück Esc/P – Pause M – Ton stumm schalten Über den Ersteller: Xform Games hat seinen Sitz in den Niederlanden und ist auch der Schöpfer von Rally Point 5.

Website: poki.com

