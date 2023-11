Burnin' Rubber 5 XS ist ein Rennspiel, in dem Sie versuchen, den ersten Platz zu erreichen, indem Sie Ihre Gegner mit allen Mitteln hinter sich lassen. Beschleunigen Sie entweder und lassen Sie sie Ihren Staub fressen, oder verwenden Sie Ihre aufrüstbaren Autowaffen, um sie dazu zu bringen, in den Staub zu beißen! Sammeln Sie die Dollarzeichen auf der Strecke und geben Sie sie später für leistungsstarke Anpassungsoptionen aus und steigern Sie die Leistung Ihres Fahrzeugs. Hast du das Zeug zum besten Rennfahrer der Stadt? Spielen Sie Burnin' Rubber 5 XS und finden Sie es heraus! Fahren - WASD oder Pfeiltasten Feuer - Z Rocket - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS wurde von XFormGames entwickelt. Sie sind das Team hinter dem fantastischen Rennspiel Go Kart Go! Ultra!.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Burnin' Rubber 5 XS verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.