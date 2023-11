Operation Desert Road ist ein Actionspiel, in dem Sie gepanzerte Fahrzeuge fahren und alles zerstören, wenn Sie es sehen. Um ein Level zu beenden, müssen Sie lediglich das Ziel erreichen. Sie erhalten jedoch mehr Punkte, wenn Sie Ihre Gegner und Hindernisse auf dem Weg zerstören. Geben Sie das Geld, das Sie verdient haben, für neue und verbesserte Fahrzeuge aus, damit Sie die neuen Karten stilvoll mit über 32 verschiedenen Fahrzeugen mit eigenen Eigenschaften erkunden können! Operation Desert Road wurde von XFormGames erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, Hydro-Storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, Rally-Point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! und Burnin' Rubber 5 XSSie können Operation Desert Road kostenlos auf Poki spielen. Operation Desert Road kann derzeit nur auf Ihrem Computer gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Operation Desert Road verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.