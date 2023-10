Crossy Road ist ein Arcade-Spiel von Hipster Whale, dessen Gameplay dem klassischen Frogger-Spiel ähnelt. In Crossy Road müssen Sie dem Verkehr ausweichen, über Baumstämme hüpfen, Zügen ausweichen und Münzen sammeln. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht zu lange still bleiben, sonst stoßen Sie an! Mit jedem Crossy Road-Spiel erhältst du Münzen, mit denen du aufregende neue Charaktere freischalten kannst. Nur auf Poki kannst du Crossy Road ausschließlich online und kostenlos im Browser spielen. Suchen Sie nach weiteren Spielen? Schauen Sie sich unsere Seite „Beliebte Spiele“ an. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um sich seitwärts oder vorwärts zu bewegen. Stellen Sie sich entgegenkommenden Autos oder anderen ankommenden Gegenständen nicht in den Weg.

Website: poki.com

