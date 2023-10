Into The Pit ist ein Action-Arcade-Spiel, das Sie in intensive Kämpfe versetzt. Sammle Münzen, indem du Feinde besiegst, um zum nächsten Level zu gelangen, aber sei vorsichtig bei den Bosskämpfen! Weiche Feinden aus und schieße umher, um jede Stufe zu meistern, während du Power-Ups einsammelst, um das Gameplay explosiv zu machen, und versuche, die Herausforderung zu überleben! WASD- oder Pfeiltasten zum Bewegen/Zielen von Power-Ups. Spiele auf dem Desktop oder auf dem Handy auf Poki. Wenn Sie an ähnlichen Spielen wie „Into the Pit“ interessiert sind, werfen Sie einen Blick auf unsere Arcade-Spiele. Viel Spaß beim Surfen hier auf Poki!

Website: poki.com

