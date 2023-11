Wild Bullets ist ein Action-Arcade-Spiel, in dem Sie der Sheriff der Stadt sind und die Aufgabe haben, die vier Dämonenbosse und ihre Schergen aufzuspüren und zu besiegen, bevor die gesamte Menschheit versklavt wird. Retten Sie Ihre wunderschöne Westernstadt vor der dämonischen Banditenbande, die ihre Bewohner in gedankengesteuerte Marionetten verwandelt! Finde und plündere Truhen auf der Suche nach neuen, mächtigen Munitionstypen. Sammeln Sie dann Münzen, um neue Charaktere freizuschalten, oder geben Sie sie für Upgrades aus. Wählen Sie Wild Cards, die zusätzliche Fähigkeiten verleihen, mehrere Feinde besiegen und Combos verketten, um das Portal zum Dämonenland zu öffnen! Dies ist ein Shoot-Em-Up-Abenteuer, das Sie nicht verpassen sollten! Bewegen – WASD-Tasten Schießen – KPunch – LWild Bullets wurde von BUN GUN erstellt. Schauen Sie sich ihre anderen Spiele auf Poki an: Hoppenhelm und Dodge Blast

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Wild Bullets verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.