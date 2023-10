Fowlst ist ein Actionspiel, in dem Sie ein springendes Huhn spielen, dessen Ziel es ist, die Welt zu retten, indem Sie Dämonen vernichten. Tippen Sie auf die linke bzw. rechte Seite des Bildschirms, um jeweils zu dieser Seite zu springen. Weiche Kugeln aus, zerquetsche Monster, schnappe dir Beute, spüle und wiederhole es! Es gibt ausgedehnte, prozedural generierte Level zu erobern, riesige Bosse zu besiegen und alle möglichen Gadgets und Spielereien, mit denen man interagieren kann. Es gibt Fallen wie stachelige Räder, aber auch interessante Dinge wie Tunnelrohre, die Ihnen im Kampf helfen können. Deine Feinde lassen außerdem Geld und Leben fallen, was sich als nützlich erweisen wird, um deine Chancen, das Böse zu vernichten, zu erhöhen. Machen Sie sich bereit, auf Ihre Feinde loszuhacken! Nach links bewegen – A oder Pfeil nach links (auf dem Handy nach links tippen) Nach rechts bewegen – D oder Pfeil nach rechts (auf dem Handy nach rechts tippen) Verwenden Sie die Kraft – W oder Pfeil nach oben (auf dem Handy nach oben wischen) Wenn Sie auf einem Mobilgerät spielen, tippen Sie auf die linke Seite des Bildschirms, um nach links zu springen, auf die rechte Seite, um nach rechts zu springen, und wischen Sie nach oben, um den Gegenstand zu verwenden, den Sie in der Hand halten. Fowlst wurde von Thomas K. Young erstellt, einem Spieleentwickler mit Sitz in New Seeland. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Dadish, Dadish 2, Super Fowlst und Super Fowlst 2

Website: poki.com

