Bist du bereit für ein neues Vaterabenteuer? Dadish 3 ist ein Plattformspiel, in dem Sie ein Radieschen-Papa sind, der dafür verantwortlich ist, Ihre Kinder zu finden. Ein verdächtiger Bus hat Ihre Kinder zu einem Ausflug mitgenommen, und Ihre väterlichen Sinne sagen Ihnen, dass etwas nicht stimmt und Ihre Kinder möglicherweise in Radieschensuppe verwandelt werden! Retten Sie Ihre kleinen Radieschen, indem Sie durch einen Abwasserkanal planschen, sich in der Wüste verirren, sich mit einem Delfin anfreunden und auf ihm reiten und sich widerwillig wieder mit Ihrem entfremdeten Ehepartner vereinen – niemand anderem als Momato! Sind Sie bereit für das bisher unterhaltsamste und anspruchsvollste Dadish-Abenteuer? Bewegen – WASD oder Pfeiltasten. Springen – Leertaste. Dadish 3 wurde von Thomas K. Young, einem in Neuseeland ansässigen Spieleentwickler, erstellt. Spielen Sie ihre anderen Spiele auf Poki: Dadish, Dadish 2, Fowlst, Super Fowlst und Super Fowlst 2

