ZOOM-BE ist ein kooperatives Spiel, in dem Sie zwei Zombie-Freunden helfen, durch Level voller Hindernisse aus einer bösen Einrichtung zu entkommen. Benutze deine BRAAIIIIINS und deine Logik, um alle Rätsel zu lösen, vermeide es, erwischt zu werden und, was am wichtigsten ist, lass deinen Freund niemals zurück. Manche Freundschaften halten ein Leben lang, andere aber länger. Bewegen – AD oder Links-/Rechts-Pfeiltasten. Springen – W- oder Aufwärts-Pfeiltaste. Kick – S- oder Ab-Pfeiltaste. ZOOM-BE wurde von 7Spot Games, einem litauischen Videospielentwickler und -verleger, erstellt. Spielen Sie ihre anderen unterhaltsamen Spiele kostenlos auf Poki: Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Truck Loader, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5 , ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 und BoxRob

