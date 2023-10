Duo Vikings ist ein kooperatives 2-Spieler-Spiel von 7Spot Games, in dem Sie zwei Wikingern helfen, die Burg durch Level voller Hindernisse zu überfallen. Schließen Sie sich diesem Duo tapferer Krieger an und betreten Sie ein wunderschönes Schloss voller Reichtümer und Schätze, die alle darauf warten, von Ihnen mitgenommen zu werden. Spielen Sie mit Ihrem Freund und lösen Sie gemeinsam alle spannenden Rätsel. Treten Sie auf Auslöser, öffnen Sie Türen, aktivieren Sie Aufzüge und zerschlagen Sie zerbrechliche Gegenstände. Finden Sie Ihren Weg durch diese atemberaubenden Hallen und verdienen Sie sich Ihren Platz in Walhalla. Bewegen – A/D oder Pfeiltasten links/rechts. Springen – W oder Pfeiltaste oben. Drücken/Benutzen – Pfeiltaste S oder Pfeil unten. Duo Vikings wurde von 7Spot Games, einem litauischen Videospiel, erstellt Entwickler und Herausgeber. Sie haben andere kollaborative Spiele auf Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 und ZOOM-BE 3. Sie haben auch LKW-Spiele wie: Truck Loader 4 und Truck Loader 5.

Website: poki.com

